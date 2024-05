ASB baut Seniorendörfer im Saarland Seniorendorf statt Altersheim: Modellprojekte des Arbeiter-Samariter-Bunds Saarland machen bundesweit Furore

Als Rentnerin oder Rentner selbstbestimmt alt werden zu können ohne Pflegeheim und ohne Sorge um die Last von Haus oder Garten daheim, stattdessen in gemütlicher Gemeinschaftsatmosphäre wohnen mit Lebensmittelmarkt, Bank, Arzt, Apotheke und Kirche gleich um die Ecke: Das wird künftig im Saarland in immer mehr derzeit entstehenden Seniorendörfern samt Service-Wohnanlagen mitten im Ort des SPD-nahen Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) möglich sein. Gestartet und inzwischen erfolgreich erprobt hat der ASB Saarland sein über die Landesgrenzen hinaus für Furore sorgendes Modellprojekt vor fünf Jahren im Seniorendorf Kirkel-Neuhäusel unterhalb der dortigen Burg. Jetzt entstehen erste neue energieffizient, klimafreundlich und nachhaltig gebaute Seniorendörfer in St. Wendel, wo am 8. Juni Richtfest gefeiert wird, und in Merchweiler, wo nahe eines Naturschutzgebietes gerade der erste Spatenstich dafür erfolgt ist.