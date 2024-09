Neuer Schwung für die Gastronomie Schwimmen macht Hunger und Durst

Im Edelstahlbecken spritzt eine Mitarbeiterin des Schwimmbadteams in Gummistiefeln den Boden sauber. Im Hallenbad Illingen laufen derzeit die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Die Anlage wird nicht nur auf Hochglanz gebracht, es wurde auch baulich Einiges in das 50 Jahre alte Hallenbad investiert. So wurden alte Leuchtkörper gegen LED-Lampen ausgetauscht, was nicht nur nachhaltiger, sondern auch kostengünstiger ist.