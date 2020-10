Ansichten von früher : Wemmetsweiler Kalender 2021 ist fertig

Das Deckblatt des historischen Kalenders Wemmetsweiler für das Jahr 2021. Foto: Heimatverein Wemmetsweiler

Wemmetsweiler Das Jahr 2021 kann mit einem Historischen Kalender von Wemmetsweiler aufgeblättert werden. Der Kalender ist in Zusammenarbeit mit Hans-Jürgen Glaab, dem ehrenamtlichen Leiter des Heimatmuseums Wemmetsweiler, entstanden und im DIN-A3-Format in der Manufaktur des Verlags HDW in Verden gestaltet und hergestellt worden, teilt dieser in einer Pressemitteilung mit.

