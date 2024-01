Geschichte(n) aus Merchweiler Das kurze Leben der Kirche Maria Königin

Im Pfarrbrief 22/1995 (12. November 1995) wendet sich Pastor Erhard Bauer an die Gläubigen: „Unser Tag ist gekommen! Mit dem 13. November beginnen die Arbeiten an Maria Königin. Die Abrissarbeiten werden voraussichtlich vier Wochen dauern. Seit einiger Zeit steht schon dieser Termin fest. Seit Herbst vorherigen Jahren haben wir in guten und bitteren Auseinandersetzungen in Gremien und kleineren Gruppierungen miteinander gerungen. Schmerzhaft waren die Gespräche allemal. Aber auch darin kann man im Nachhinein erkennen, dass es um einen Versöhnungsprozess ging, dass, was auch immer geschehen würde, wir letztlich als glaubende Menschen von einem bestimmten Punkt an erkannten: Wir kommen an diesem Opfer nicht vorbei. Jeder musste seinen Anteil an Schmerz, Trauer und Leid, aber auch Hoffnung einbringen. Niemand hat es sich leichtgemacht. Wir kamen im Lauf der Zeit mehr und mehr zur Ruhe. Mit dem kommenden Montag kommt sicher wieder einiges in Bewegung. Doch wir sind zuversichtlich, dass wir die nächsten Wochen ruhiger, sachlicher und gestärkter angehen. Wir wissen, dass wir nicht umhinkommen – auch in unserem privaten Leben – Unabänderliches hinzunehmen. Das ist ein langer Prozess; er enthält aber auch die Chance eines neuen Anfangs, die Möglichkeit einer ganz neuen Art miteinander zu leben. ‘Es gibt keine Alternative zum Frieden’, sagte der ermordeten Ministerpräsident Rabin. Abgewandelt in unsere Situation hineingesprochen, könnte man sagen: ‘Es gibt keine Alternative zu der momentan schwierigen Situation, als zutiefst christliche Versöhnung zu leben‑. Gerade in der Unabänderlichkeit, versöhnt mit uns selbst, versöhnt mit dem Ereignis). Natürlich berichten wir laufend über den Stand der Dinge. Bis auf einige Kleinigkeiten ist die Kirche selbst leer. Sobald die Arbeiten an der Kirche beendet sind, wird mit den Vorbereitungen den Kindergarten begonnen. Im Auftrag der Gremien unserer Pfarrei grüße ich Sie, wünsche Ihnen Gottes Segen und danke für das Vertrauen und Verständnis, das Sie uns immer wieder entgegenbringen (brachten).“