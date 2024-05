Gemeinderat Merchweiler Merchweiler: Verwaltung soll Chance für „Notinseln“ prüfen

Die Deutsche Glasfaser wieder! In unguter Tradition sagte der Telekommunikationsanbieter auch diesmal wieder kurz vor knapp seine Teilnahme an der Gemeinderatssitzung ab. Diesmal, weil er keinerlei aktuelle Maßnahmen präsentieren könne, so Bürgermeister Patrick Weydmann. Seit Vertragsunterzeichnung 2021 habe man mit sieben unterschiedlichen Ansprechpartnern zu tun gehabt. Diese sind alle namentlich in einem deutlich artikulierten Antwortschreiben der Gemeinde an die Deutsche Glasfaser aufgeführt, welches Weydmann vortrug. Von diesem Unternehmen habe man nichts mehr zu erwarten, waren sich die Fraktionen einig. Zu überlegen sei vielmehr, ob man hier rechtlich vorgehen solle.