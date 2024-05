Haushalt für Merchweiler steht Schwarze Zahlen, auf Kante genäht

Noch vor ein paar Wochen hätte Patrick Weydmann garantiert nicht so entspannt am Tisch in seinem Bürgermeisterbüro Platz genommen, um über den 491 Seiten schweren Haushaltsplan 2024 zu sprechen. Damals fehlten noch rund 45 000 Euro für einen ausgeglichenen, genehmigungsfähigen Haushalt. Dass er heute locker und lächelnd das Zahlenwerk vorstellen kann, verdankt er Kämmerer Erik Schäfer und den Geschäftsbereichsleitern. „Wir sind noch mal alle Haushaltsstellen durchgegangen“, bestätigt Schäfer. Dabei handelt es sich um mehr als 800 Stück. Einsparpotenziale fanden sich unter anderem bei den Personalkosten und im Bereich Instandhaltungsmaßnahmen.