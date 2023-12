Fußball Leistungsträger bleiben dem Aufsteiger erhalten

Mit einigen Masters-Anwärtern wie dem Fußball-Oberligisten Spvgg. Quierschied oder den Saarlandligisten FC Wiesbach und FV Eppelborn startet an diesem Samstag das Hallenmasters-Qualifikationsturnier des SV Merchweiler. Beim „Frischdienst Daum Cup“ in der Allenfeldhalle werden 51 Wertungspunkte vergeben. Mit dabei ist auch die Saarlandliga-Mannschaft der Gastgeber. Dessen Verantwortliche befinden sich, wie in der Winterpause üblich, in den Planungen für die kommende Spielzeit.