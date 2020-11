Nach kontroverser Diskussion : Gemeinderat kann jetzt auch online tagen

Gemeinderatssitzungen via Videokonferenz? Dass dies zumindest in Zukunft auf jeden Fall möglich sein soll, dazu entschieden sich jetzt die Ratsmitglieder in Merchweiler. Foto: dpa/Matthias Balk

Merchweiler Nach einer teils kontroversen Diskussion gaben sich die Ratsmitglieder in Merchweiler die Möglichkeit, ihre Sitzungen vorerst per Videokonferenz durchzuführen. Die Option eines Notausschusses fand dagegen keine Mehrheit.

Mit dem Beginn der zweiten Corona-Welle in der Region schlägt auch wieder die Stunde der Exekutive. Mit ihrer neuen Rechtsverordnung vom 2. November hat die saarländische Landesregierung – wie bereits im Frühjahr – weitreichende Einschränkungen erlassen. Gastronomie zu, Theater und Kinos zu, Vereinssport unmöglich. Die Beschränkungen des „Lockdown light“ haben massive Auswirkungen auf das Alltagsleben vieler Menschen in der Region. Und auch auf die Arbeit der lokalen Gremien, wie Orts- und Gemeinderäte. Schließlich sind volle Ratssäle nur schwer mit Hygienevorgaben und Abstandsregeln zu vereinbaren. Ein weiteres Problem: Der Sitzungszwang, der laut Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) eigentlich gilt.

Bereits im Frühjahr erkannten dies auch die Mitglieder der Mehrheitskooperation im Merchweiler Gemeinderat, bestehend aus SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen. In einem offenen Brief an die Saar-Regierung schlugen die Ratsmitglieder zusammen mit Bürgermeister Patrick Weydmann (SPD) Anfang Mai eine Novellierung des KSVGs vor. Und trafen auf offene Ohren: Nur wenige Wochen später entschied sich der saarländische Landtag auf Antrag der Landesregierung für eine Ergänzung im KSVG, die es den kommunalen Gremien ermöglicht, Entscheidungen auch per Telefon- oder Videokonferenzen zu fällen, sofern dies beispielsweise durch eine Pandemie nicht in einer ordentlichen Sitzung möglich ist (siehe Infokasten).

Info Kommunale Demokratie in Zeiten der Pandemie Damit Gemeinderäte zukünftig auch in Zeiten von Corona trotz Sitzungszwang tagen können, hat der saarländische Landtag das Kommunalselbsverwaltungsgesetz (KSVG) um den Paragraphen 51a ergänzt. Demnach können Gemeinderatssitzungen als Videokonferenzen durchgeführt werden, wenn eine außerordentliche Notlage – wie etwa größere Naturkatastrophen oder eine Epedemie – die Durchführung einer normalen Gemeinderatssitzung erheblich erschweren würde. Dem müssen zuvor jedoch zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats zustimmen. Der Gemeinderat kann entweder einen Grundsatzbeschluss für die gesamte Legislatur oder eine Befristung beschließen. Ist es nicht möglich, die technischen Voraussetzungen für eine Videokonferenz bei allen Ratsmitgliedern zu gewährleisten, oder ist es abzusehen, dass sich die außerordentliche Notlage über einen längeren, mehrere Montate umfassenden Zeitraum erstreckt, kann der Gemeinderat seine Beschlussfassung auf einen hierfür gebildeten Notausschuss übertragen. Auch hierzu ist im Vorfeld eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Wird eine Gemeinderatssitzung per Videokonferenz durchgeführt, hat die Information der Öffentlichkeit durch eine zeitgleiche Übertragung in Ton und Bild in einem öffentlich zugänglichen Raum zu erfolgen.

Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Merchweiler nun mit der vorgeschriebenen Zwei-Drittel-Mehrheit grünes Licht für dieses „wichtige Instrument“ gegeben, wie Bürgermeister Patrick Weydmann die Entscheidung in der Allenfeldhalle begrüßte. Diese ist jedoch zunächst bis Ende März kommenden Jahres befristet.

Vorausgegangen war dieser Entscheidung eine teils kontroverse Diskussion zwischen den Mitgliedern der Mehrheitsfraktionen und denen der CDU-Fraktion, die sich vor allem um den zweiten größeren Punkt im neuen KSVG-Paragraphen drehte. Demnach hat der Gemeinderat die Möglichkeit, wenn er die technischen Voraussetzungen für Video- oder Telefonkonferenzen nicht garantieren kann, in Form eines zahlenmäßig reduzierten „Notausschusses“ zu tagen. Auch hierzu bedarf es einer vorherigen Zwei-Drittel-Mehrheit. Von Seiten der CDU-Fraktion wolle man sich der Durchführung von Videokonferenzen nicht verschließen, erklärte Fraktionssprecher Michael Marx im Laufe der Ratssitzung, der Bildung eines Notausschusses werde man jedoch nicht zustimmen. Nach Auffassung der CDU Merchweiler würde dessen Bildung die Rechte des Gemeinderates zu sehr einschränken. Marx verwies in diesem Zusammenhang auch auf die aktuellen Diskussionen auf Landes- und Bundesebene, in der die Parlamente eine größere Rolle bei der Pandemie-Bekämpfung beanspruchen (wir berichteten). Auch bei der Durchführung der Videokonferenzen solle „der Gemeinderat Herr des Verfahrens“ bleiben, wie Marx betonte.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Albin Hanstein zeigte sich angesichts dieser Position sichtbar irritiert. Seiner Ansicht nach ginge es nicht um die Beschneidung parlamentarischer Rechte, sondern „um nicht weniger als die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und der von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertretern.“ Unabhängig davon, ob nun in voller Besetzung, oder in einem personell verkleinerten Notausschuss beraten würde, „es werden immer die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Vertreter eingebunden“, betonte Hanstein.

Nach einer mehrminütigen Beratungspause stimmte die CDU der Möglichkeit der Durchführung von Videokonferenzen schließlich zu, blieb jedoch bei ihrer Haltung in Sachen Notausschuss, wodurch dieser als Alternative zu den Videokonferenzen nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit fand. „Wir wollen zunächst einmal mit den ersten Online-Sitzungen des Rates Erfahrungen sammeln. Wenn sich dieses Verfahren als unpraktikabel oder nicht ausreichend erweist, werden wir über die Alternative ‚Notausschuss’ erneut beraten“, erklärte Fraktionssprecher Michael Marx in einem Facebook-Beitrag des CDU Gemeindeverbandes Merchweiler zu der Entscheidung seiner Fraktion.

Ob die kommende Gemeinderatsitzung bereits in Form einer Videokonferenz stattfinden wird, steht laut Bürgermeister Patrick Weydmann noch nicht fest. Es werde „je nach Pandemielage entschieden“, erklärte der Verwaltungschef auf Anfrage unserer Zeitung. Die technischen Voraussetzungen dafür sind bei den Ratsmitgliedern zumindest schon gegeben. Laut Weydmann verfügen alle über I-Pads, mit denen an der Sitzung teilgenommen werden kann. Sollte eines ausfallen, werde eine Einladung an die private E-Mail-Adresse geschickt, sodass sich das Mitglied über Handy oder PC einloggen kann. Notfalls gebe es auch immer noch eine Telefonnummer, die man nutzen könnte.