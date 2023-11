Fußball Ein ganz besonderes Spiel für Björn Klos

Ärgert Trainer Björn Klos an diesem Samstag mit seinem neuen Club die alte Liebe? Klos, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feierte, ist mit seinem SV Merchweiler um 14.30 Uhr in der Fußball-Saarlandliga bei Borussia Neunkirchen zu Gast. Er war von Sommer 2017 bis zu seinem Wechsel nach Merchweiler im Sommer 2022 Übungsleiter bei der Borussia. Nun trifft Klos erstmals in einem Pflichtspiel auf seinen alten Club.