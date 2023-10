„Größtes Oktoberfest“ im Saarland Bei der „Mega Wiesn“ in Merchweiler wurde mächtig gefeiert (mit Fotos)

Fast bis auf die Hauptstraße in Merchweiler standen die Leute Schlange, um am Freitag ins riesige Festzelt eingelassen zu werden. Friedlich und freundlich, vereint in der Vorfreude auf das, was das 11. Merchweiler Oktoberfest so zu bieten hat. Wer schon mal dort war, weiß es: Gezapftes in großen Mengen, deftige Speisen und Musik, die schon nach den ersten Takten die Dirndlträgerinnen und Lederhosenträger auf Tische und Bänke treibt. Die „Mega Wiesn“ im Saarland lockt noch bis zum nächsten Wochenende Tausende nach Merchweiler.