Fotoclub Merchweiler : Diebe hatten es auf Kunst am Bauzaun abgesehen

Merchweiler Werke des Fotoclubs Merchweiler e.V. sind auf den Kaiserterrassen zu sehen. Einige Fotografien wurden jedoch gestohlen.

Die Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ war pandemiebedingt nicht durchführbar, also bringt die Gemeinde Merchweiler die Kunst an die „frische Luft“. Die Gemeinde Merchweiler freut sich den Fotoclub Merchweiler e.V. zur Präsentation seiner Ausstellung mit freiem Thema im Großformat auf den Kaiserterrassen Merchweiler, Hauptstraße 155, gewonnen zu haben. Die Überzeugungsarbeit war nicht allzu schwierig, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde weiter, denn die elf ausstellenden Mitglieder Elvan Biondic, Raimund Kiefer, Manfred Klein, Manuela Küderle, Jutta Laux, Hans-Jörg Sauer, Wolfgang Sutter, Gertrud Kuhn, Walter Goetz, Stefan Jung, Thomas Kern waren einhellig der Meinung, dass nicht allzu oft die Möglichkeit besteht als Fotoenthusiast und Mitglied eines relativ kleinen Fotoclubs seine Arbeiten in einem Format von bis zu 340 x 173 cm zu präsentieren.