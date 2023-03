Großer Kuppelsaal Wemmetsweiler Gemeinde Merchweiler ehrt seine verdienten Sportler und ehrenamtlich engagierten Bürger

„Wir ehren heute in einem kleinen Rahmen. Es ist trotzdem wichtig, diesen Personenkreis zu dieser besonderen Feier einzuladen“, betonte der Verwaltungschef, der sich besonders darüber freute, dass die Landtagspräsidentin Heike Becker persönlich gekommen war, um den Geehrten Anerkennung zu zollen. „Die Gemeinde Merchweiler kann stolz sein, so eine aktive Gemeinschaft zu haben“, lobte sie und stellte die Frage, „was wäre eine Kommune ohne die Vereinsstrukturen?“ und lieferte auch gleich die Antwort: „Sie bieten Kindern und Jugendlichen Raum, um ihre Interessen mit anderen zu teilen, sich auszuprobieren und sie sind wichtig für das soziale Miteinander.“ Vereine wären auch wichtig für die Erwachsenen, so die SPD-Politikerin. Die Einschränkungen während der Hochphase der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass wir das Miteinander und den Austausch mit anderen bräuchten. „Videotelefonate und Videokonferenzen konnten die persönliche Begegnung nicht gleichwertig ersetzen“, fasste Heike Becker zusammen. In den Mittelpunkt ihrer Rede stellte sie auch gesellschaftliches Engagement. Eine Gemeinde lebe von ihren engagierten Bürgern. Nur durch ihr Engagement werde das Gemeinschaftsleben lebendig und das Leben im Ort bereichert. Ihr Appell: „Machen Sie weiter so“, gesellschaftliches Engagement koste zwar Zeit, manchmal auch Nerven, aber es lohne sich. „Denn sie tragen zum Zusammenhalt und zur Lebendigkeit der Ortsgemeinschaft bei“, so die abschließenden Worte von Heike Becker.