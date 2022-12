FDP-Kreisparteitag : FDP im Kreis Neunkirchen wählt ihren Vorstand

Merchweiler Auf dem Kreisparteitag in Merchweiler wurde Peter Schneider an der Spitze bestätigt. Die Kommunalwahl 2024 hat die Partei bereits fest im Blick.

Zunächst aber ging Oliver Luksic (MdB) in seiner Rede auf den „Stresstest“ für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durch die Folgen des russischen Angriffskrieges ein. Als zurzeit einziger Saarländer in der Bundesregierung setze er sich ein für Infrastruktur-Investitionen im Saarland sowie für Haushaltsmittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen wie aktuell die Sporthalle Großenbruch in Spiesen Elversberg, die eine Förderung erwarten dürfe.