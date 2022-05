Mitsänger gesucht : Gelungenes Doppel in Sachen Gesang

Wemmetsweiler Zwei Chöre teilten sich die Bühne in Wemmetsweiler: Evolution Lady Singers und der „Chor für alle“. Weitere Mitsänger sind willkommen.

Im Juni 2021 starteten die Evolution Lady Singers einen Aufruf und suchten Mitstreiter für einen Familienchor. Als Projektleiter agierte Hans Werner Will. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich Interessierte aus Illingen, Wustweiler, Welschbach, Wemmetsweiler, Neunkirchen, Heiligenwald, Göttelborn und Merchweiler für diese neue Chorgemeinschaft. Will arrangierte in seinem Studio ein passendes Repertoire. Das Ergebnis der intensiven Probenarbeit beider Chöre, mal gemeinsam, mal solo, begeisterte bei der Aufführung am Sonntag die Zuhörer. Die Gesamtleitung hatte Will.