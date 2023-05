Evolution Lady Singers Wenn Chor und Publikum zusammen singen

Einen musikalischen Leckerbissen konnte man im Kuppelsaal des Rathauses in Wemmestweiler erleben. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hatte der Chor Evolution Lady Singers zu einem Konzert geladen. „25 Jahre sind noch lange nicht genug!“, lautete das Motto der Veranstaltung. Im Vordergrund dieses Konzertes stand das gemeinsame Singen mit dem Publikum. Die Liedtexte projizierte man an eine Leinwand. Das Interesse an der Veranstaltung war groß. Das Konzert war ausverkauft.