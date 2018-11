später lesen Es gibt Geld Endspurt: Eine Million Euro Förderung für Gewerbegebiet Teilen

Die Erschließung des Gewerbegebietes „Altwies /Schmitzwies“ der Gemeinde Merchweiler kann voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger fördert das Bauprojekt mit einer erneuten Zuwendung in Höhe von rund einer Million Euro und versetzt die Gemeinde somit in die Lage, ihre Maßnahme zeitnah fertigzustellen, so eine Mitteilung des Ministeriums. red