Geschichte Wemmetsweilers : „Wir flogen durch den Bunker in Baugerümpel“

Im Vordergrund links an der Einmündung der Viktoriastraße in die Rathausstraße das Haus Maurer-Kempf, Fotogeschäft und Friseurladen vor der Zerstörung. Foto: Patrick Weydmann

Wemmetsweiler In loser Folge stellen wir Geschichte und historische Geschichten aus Wemmetsweiler und Merchweiler vor, die Bürgermeister Patrick Weydmann archiviert und der SZ zur Verfügung gestellt hat. Heute: die eindringliche Erzählung eines Augenzeugen, der sich am 28. Februar 1945 bei einem Fliegerangriff in den Bunker nahe der Zementsbrücke in Wemmetsweiler retten konnte.