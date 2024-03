Feierstunde im Festsaal Rathaus „Stolz auf unsere aktive Gemeinschaft“

Was wäre eine Gemeinde ohne ihre Vereine und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auf allen Gebieten? „Wir können stolz sein auf unsere aktive Gemeinschaft“, sagte der Merchweiler Bürgermeister Patrick Weydmann am Samstag im Festsaal des Wemmetsweiler Rathauses. Es war wieder so weit: Die Gemeinde Merchweiler ehrte ihre Besten. Ausgezeichnet wurden Sportler, Kulturschaffende und sozial engagierte Bürger.