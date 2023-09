Jubiläum in Wemmetsweiler Mit einer Sanitätskolonne fing es an

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens hatte der Ortsverein Wemmetsweiler des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am vergangenen Samstag zu einem Sommerfest geladen. Das Fest fand bei schönstem Wetter auf dem „Kommunikationsplatz“ in der Nähe des Rathauses statt. Holger Tönnes, der seit mehr als zwölf Jahren Vorsitzender des DRK Wemmetsweiler ist, merkte man den Stolz auf das Jubiläum und das Fest an. Als Gast einer solchen Veranstaltung, so Tönnes, wisse man in der Regel selten, welche Arbeit und Anspannung es erfordert, damit das Fest mit der Genauigkeit eines Uhrwerks ablaufe. Er danke in diesem Sinne den DRK-Vereinsmitgliedern, den Freunden der Feuerwehren Wemmetsweiler und Merchweiler sowie der Gemeinde Merchweiler und deren Bauhof. Alle hätten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Jubiläumsfestes geleistet.