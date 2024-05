Kommunalwahl am 9. Juni Bürgermeister-Kandidat Maas (CDU): „In Merchweiler geht mehr“

Bei Sebastian Maas ist im wahrsten Sinne des Wortes eins nach dem anderen gekommen. Vor rund neun Jahren ist er in die CDU eingetreten, nach der letzten Kommunalwahl zog er dann in den Gemeinderat ein, hat mit Andrea Kockler den Vorsitz der CDU Wemmetsweiler übernommen, engagierte sich im Bau- und Finanzausschuss und will jetzt für seine Partei an die Spitze der Merchweiler Verwaltung vorrücken. Warum?