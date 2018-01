Am Dienstagabend hat eine 63-jährige Autofahrerin aus Merchweiler beim Abbiegen von der Hauptstraße in Merchweiler in die Straße „Auf Pfuhlst“ den Pkw einer 60-jährigen Autofahrerin aus Wiesbach erwischt. Die 63-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei jetzt mitteilt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen riss jeweils die vordere Stoßstange ab. Beide Frauen blieben unverletzt.