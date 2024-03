In Wemmetsweiler Anwohner und Naturschützer entsetzt über Ausmaß der Baumfällarbeiten an Bahngleisen

Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung während der Einwohnerfragestunde waren unter anderem die Rodungen unterhalb der Straße Am Teschling, am Rande eines kleinen Waldgebietes (wir berichteten). Die Gemeindeverwaltung Merchweiler wurde von der Deutschen Bahn Netz AG darauf hingewiesen, dass entlang der Bahngleise, unter anderem auch unterhalb des Teschlings, Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig sind. Die Verwaltung teilte auf Anfrage mit, dass nach einer Inaugenscheinnahme vor Ort festgestellt wurde, dass zahlreiche Bäume in der Nähe des Gleiskörpers Schäden durch Borkenkäfer, Pilzbefall oder Trockenschäden aufweisen.