Maler Lorenz Klein aus Merchweiler Ausstellung als Geburtstagsgeschenk

Der passionierte Maler greift schon über 40 Jahre gern zu Pinsel und Farbe und verbringt sehr viel Zeit in seinem hauseigenen Atelier. „Es vergeht kein Tag, an dem ich keinen Pinsel in der Hand habe“, verkündet der Hobbymaler mit Stolz. „Meist verlasse ich mein Atelier nur zu den Mahlzeiten“, schmunzelt Klein während eines Gesprächs mit der SZ. Als er noch als selbstständiger Schreiner tätig war, blieb ihm nicht so viel Zeit für die Malerei. Seit seinem Ruhestand 1998 hat sich das geändert. Der Künstler legt sich nicht auf eine bestimmte Maltechnik und auch nicht auf einen bestimmten Stil fest. Er male, was ihm in den Sinn komme. Unter den vielen Exponaten, die sein Atelier und die Wohnung schmücken, reichen die Motive von moderner Malerei über Stileben bis hin zu Eindrücken aus dem Orient. Klein ist aber auch von der Natur fasziniert. Bei seinem neusten Werk „Vogel im Nest“ muss man sehr genau hinschauen. Insbesondere im Sommer lässt sich Klein gerne in der freien Natur inspirieren. Die Tür von seinem Atelier führt direkt in den Garten. „Hier habe ich einen wunderbaren Platz zum Malen.“