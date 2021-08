Ausstellung : Fotos mit Parallelen zwischen Unterschieden

Diese Foto-Arbeit hat die Künstlerin Kassandra Ruhm „Regenbogenfamilie“ genannt. Foto: Kassandra Ruhm

Merchweiler Gemeinde Merchweiler gewinnt Fotokünstlerin Kassandra Ruhm für Ausstellung am Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken.

Die Gemeinde Merchweiler hat die Bremer Künstlerin Kassandra Ruhm zur Ausstellung ihrer Serie „bunt ist schöner“ gewinnen können. Die großformatige Fotoschau mit Motiven auf Bauzaunbannern im Format 3,40 Meter auf 1,73 Meter ist zu sehen in Kooperation mit den Phantasie- und Mittelaltertagen im Deutsch-Französischen Garten, die von Donnerstag, 12. August, bis Sonntag, 15. August, stattfinden.

Die Ausstellung befindet sich in diesen Tagen am Zugang des Festivalgeländes am Eingang Süd außen an der Festivaleinzäunung. Die Besichtigung der Ausstellung ist eintrittsfrei.

„Bunt ist schöner“ ist eine Poster-Serie über gesellschaftliche Vielfalt, die sich für Respekt vor unterschiedlichen Lebensweisen und für faire Inklusion einsetzt. Insgesamt besteht sie aus 53 unterschiedlichen Motiven.

Auf den Postern kommen Menschen zu Wort, die sich in einem oder mehreren Merkmalen von der Mehrheit unterscheiden. Die Modelle leben zum Beispiel mit Behinderungen, sind schwarz, schwul, lesbisch oder eingewandert, passen nicht zu herkömmlichen Geschlechterrollen oder leben mit unterschiedlichen Religionen. Oder mehreres gleichzeitig.

„Zu oft trennen Vorurteile unsere Lebenswelten“, sagt Kassandra Ruhm, die Initiatorin und Fotografin des Projekts. „Ich habe mit Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gesprochen, um herauszufinden, was Ihnen am Herzen liegt. Und was sie anderen sagen möchten, damit unser Zusammenleben einfacher und bunter wird.“

„Immer wieder fallen auf den Postern Parallelen zwischen den unterschiedlichen Lebenssituationen auf. Zum Beispiel passt ein Poster über die Situation schwarzer Akademiker mit wenigen Veränderungen ebenso für behinderte Menschen oder umgekehrt. Und schwul ist genauso wenig ein Schimpfwort, wie Spasti oder behindert“, schreibt die Gemeinde Merchweiler in einer Pressemitteilung. Diese Gemeinsamkeiten von auf den ersten Blick unterschiedlichen Personengruppen sind für Kassandra Ruhm eine Basis, auf die sie ihr Projekt aufgebaut hat.

Das Poster-Projekt findet sowohl in der digitalen, als auch der realen Welt statt. An verschiedensten Orten in Bremen und von Bayern bis Rostock sind verschiedene Zusammenstellungen der Poster als Ausstellungen zu sehen gewesen. Aktuell sind bereits bis kommendes Jahr noch verschiedene andere Ausstellungsorte geplant. Kassandra Ruhm selbst lebt offen lesbisch und ist Rollstuhlfahrerin. Sie arbeitet als Dipl.-Psychologin an der Universität Bremen.

Weitere Ausstellungsorte sind gern möglich, wie die Gemeinde Merchweiler weiter meldet. Wer Interesse hat, kann zu Kassandra Ruhm Kontakt aufgenehmen. Außerdem kann man auf der Internetseite poster.kassandra-ruhm.de von überall aus fertige Druckdateien für die Poster für den privaten Gebrauch herunterladen und sie vor Ort drucken und verwenden, so die Gemeinde.