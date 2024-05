Bauprojekt in Merchweiler Seniorenwohnen Merchtalblick geht voran

Merchweiler · „Innovativ. Nachhaltig. Altersgerecht.“ So charakterisiert Guido Jost, Landesvorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Saarland, das neuste Projekt seines Verbandes. Am Ortsrand von Merchweiler entsteht, mit Blick auf den Schaumberg, eine barrierefreie Wohnanlage mit 53 Wohneinheiten für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen, wie es in einer Mitteilung des ASB heißt.

14.05.2024 , 10:45 Uhr

SPD-Fraktionsvorsitzender Albin Hanstein (von links), Bürgermeister Patrick Weydmann, ASB-Landesvorsitzender Guido Jost, Nicole Hoffmann FAMIS, Staatssekretär Torsten Lang, Landrat Sören Meng​ Foto: Hubert Immesberger/ASB Foto: Hubert Immesberger/ASB