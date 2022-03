Merchweiler Geschichte(n) : Über die kampflose Übergabe Merchweilers

Merchweiler Pastor Michael Ludwig und Andreas Euschen erreichten die kampflose Übergabe von Merchweiler an die Amerikaner. Einige Anmerkungen von Patrick Weydmannn.

Im Rahmen der Ehrung anlässlich seines Neunzigsten Geburtstages am 15. November 2015 schilderte der Merchweiler Bürger Alfons Euschen, geboren am 15. November 1925 in Merchweiler, verstorben am 11. Februar 2018 in Merchweiler, die Geschichte unter Anwesenheit des Zeugen und Ortsvorsteher Hans Werner Becker wie folgt:

Die Amerikaner wurden von Göttelborn aus von deutschen Truppen beschossen. Nachdem die Kirche in Göttelborn und das Haus Maurer getroffen waren, hatten Pastor Michael Ludwig und sein Vater Andreas Euschen, der als Handwerker - er war Polsterer - in führender Position im Handwerker- und Gewerbeverein war, die Bedenken, dass es zu Kampfhandlungen in Merchweiler kommen könnte. Nach Schilderung von Alfons Euschen gingen sie über das Feld Richtung Gennweiler, heutige Verlängerung der Brückenstraße im Bereich der heutigen Verbindungsstraße (die gibt es erst seit den Siebziger Jahren) den Amerikaner mit einer weißen Fahne entgegen, die über Illingen in den Ort einmarschieren wollten. Sie überzeugten die Amerikaner, dass es in Merchweiler keinen Widerstand gegen die Einnahme des Dorfes geben würde. Gerade die Aussage des Geistlichen Pastor Michael Ludwig überzeugte die Amerikaner. Die Besatzungstruppen fuhren nun über die Brückenstraße und die Dorfstraße in unseren Ort ein. Pastor Michael Ludwig und Andreas Euschen gingen ihnen wohl voran. Am Hause von Andreas Euschen, heute Dorfstraße 42, wurde Halt gemacht und die Panzer stockten. Und in der Tat fiel kein einziger Schuss. Merchweiler wurde friedlich und ohne Verletzte oder gar Tote eingenommen. Und dies ist wohl diesen beiden engagierten Männern zu verdanken.