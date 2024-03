WM im Eisschwimmen Merchweiler Seelöwen bei der WM der Winterschwimmer in Tallinn

Die Seelöwen waren mit vier Schwimmern vertreten, Sandra Brettar, Dorothee Suck, Lisa Freitag und Michael Marx. Der milde Winter hatte die Trainingsbedingungen im Itzenplitzer Weiher etwas zu leicht gemacht, das nur 1,7 Grad kalte Wasser im Wettkampfbecken konnte die Seelöwen aber nicht schrecken. Die Distanzen 50 Meter Freistil, 100 Meter Brust, 200 Meter Brust und Freistil sowie 450 Meter Freistil standen auf dem Plan. Insgesamt mehr als 1300 Teilnehmer aus 40 Ländern und allen Kontinenten gingen an den Start. Am ersten Wettkampftag kämpfte Dorothee Suck über 100 Meter Brust, es folgten Michael Marx, ebenfalls 100 Meter Brust und Sandra Brettar über 200 Meter Freistil. Am zweiten Wettkampftag gab Lisa Freitag ihr Debüt bei einer Meisterschaft im Eiswasser über 50 Meter Freistil, Michael Marx ging auf die 200 Meter Mitteldistanz und Sandra Brettar auf die 450 Meter Langstrecke an den Start.