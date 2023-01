Landkreis Neunkirchen informiert : Von Merchweiler aus in die Hauptstadt

Von links: Landrat Sören Meng mit Dr. Judith Walter, Geschäftsführer Christian Walter und WFG-Geschäftsführer Klaus Häusler vor dem Firmenneubau der Fink & Walter GmbH in Merchweiler Foto: Carolin Stauner

Merchweiler Landrat Sören Meng war zu Gast bei der Fink & Walter GmbH in Merchweiler. Die Firma bietet ein breit gefächertes Produktportfolio für Kliniken, für ambulante Einrichtungen und für Arztpraxen an

Angefangen hat alles 1947 mit dem Import von gefalteten Kompressen aus Frankreich. Damals war Firmengründer Hermann Fink noch als unternehmerischer Einzelkämpfer unterwegs. In den 1970er Jahren stieß Gerhard Walter als geschäftsführender Gesellschafter dazu. Als Gerhard Walter 2004 die Unternehmensführung aus gesundheitlichen Gründen in die Hände seines Sohnes Christian übergeben musste, war dieser frisch gebackener Hochschul-Absolvent und bereit, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Bis heute unterstützt Gerhard Walter seinen Sohn und dessen Ehefrau Judith, die als Leiterin Marketing und Vertrieb ins Unternehmen eingestiegen ist.

Das Unternehmen hat sein Sortiment in seiner mehr als 70-jährigen Geschichte stetig ausgebaut, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter heißt. Mittlerweile bietet die Fink & Walter GmbH unter eigenem Markennamen ein breit gefächertes Produktportfolio für Kliniken, für ambulante Einrichtungen und für Arztpraxen an. War das Verkaufsgebiet zu Beginn auf das Saarland begrenzt, werden heute deutschlandweit mehrere große Kliniken beliefert, unter anderen bezieht auch die Charité Berlin medizinische Produkte aus Merchweiler.

Ein größeres Firmengelände wurde notwendig und am 1. Oktober 2019 stand der Umzug vom Gewerbegebiet „Auf Pfuhlst“ ins Gewerbegebiet „Altwies/Schmitzwies“ an, wo auf 10 000 Quadratmetern Grundstücksfläche eine neue Logistikhalle mit modernem Bürokomplex entstand.

Aktuell besteht das Team aus 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro und in der Logistik, wie es weiter heißt. Als Dienstleisterin in der klassischen Wundversorgung habe die Fink & Walter GmbH die Corona-Zeit gut überstanden, wohingegen der enorme Anstieg der Transportkosten nicht spurlos an ihnen vorbeiging, berichtete das Ehepaar Walter. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Verbesserung, Weiterentwicklung und Individualisierung ihrer Produkte, häufig auf Wunsch und in Zusammenarbeit mit Kunden, die einen speziellen Bedarf haben.

Ein Produkt, auf das Christian und Dr. Judith Walter besonders stolz sind, ist die „Dr. Till Kindernotfallbox“, ein Herzensprojekt, das in Kooperation mit Dr. Till Dresbach von der Uniklinik Bonn entstand. In dieser Box finden sich alle wichtigen Materialien für die Erste Hilfe am Kind. Ein großer Teil der Erlöse fließt in Projekte, deren Ziel es ist, das Leben von Kindern zu verbessern und ihnen eine medizinische Grundversorgung zu ermöglichen.