Polizeimeldungen : Ein brennender Trockner und ein glimpflicher Unfall

ARCHIV - 06.08.2015, Schleswig-Holstein, Flensburg: ILLUSTRATION - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Strasse. Die nordrhein-westfälische Polizei ist bei Blaulichtfahrten schneller am Einsatzort als früher. Das zeigten die Messungen der Einsatzzeiten, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Mittwoch. Bei einem Verkehrsunfall mit Verletzten seien es im vergangenen September 8 Minuten und 53 Sekunden gewesen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Kreis Neunkirchen Polizei meldet: Wäschetrockner geht in Flammen auf, Totalschaden nach sechs Tagen Führerschein, Betrunkener gibt Rätsel auf

(pra) Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße in Eppelborn- Eppelborn ist es am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr gekommen. Aufgrund eines technischen Defekts war ein Wäschetrockner im Keller in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Die drei Bewohner wurden durch einen Rauchmelder gewarnt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Eppelborn, Lebach und Bubach-Calmesweiler waren mit sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit ist ein 18-Jähriger am frühen Samstagabend mit seinem Wagen in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten , kollidierte dann mit der Bordsteinkante und kam schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Wagen mit insgesamt sechs Personen besetzt war. Vier Personen saßen auf der Rückbank, wobei drei Insassen, im Alter zwischen 14 und 16, durch den Aufprall leicht verletzt wurden, da sie keinen Sicherheitsgurt trugen. Der Wagen erlitt Totalschaden. Die Straßenlaterne war so stark beschädigt, dass sie demontiert werden musste. Der Fahrer war erst seit sechs Tagen im Besitz des Führerscheins. Weiterhin wird gegen die Insassen ermittelt, da sie sich nicht an die Corona-Vorschriften hielten.

Ebenfalls am Samstag und ebenfalls in der Kuchenbergstarte, ist Passanten gegen Mitternacht ein Mercedes-Benz der A-Klasse aufgefallen, der im Frontbereich erheblich beschädigt war. An dem abgestellten Wagen fehlte der vordere rechte Reifen, so dass nur noch die Felge vorhanden war. Laut Zeugenaussagen sei der Fahrer zuvor „wie ein Irrer“ entgegengesetzt der Fahrtrichtung mehrfach durch die Eichendorffstraße und Keplerstraße gefahren. Eine Fahndung nach dem Mann verlief vorerst ohne Erfolg. Nach einem weiteren Zeugenhinweis konnte der Fahrer etwa drei Kilometer von dem Fahrzeug entfernt angetroffen werden. Der 30 Jahre alte Mann aus Neunkirchen war laut Polizeiangabe erheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Derzeit ist noch unklar, wo sich die Beschädigung im Frontbereich ereignete.