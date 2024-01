Im Wagwiesental in Neunkirchen Planungen für Mehrgenerationenspielplatz laufen an

Es ist ein bisschen so, als wollte das Wagwiesental zeigen, dass es verdient hat, was ihm bevorsteht. Auf der alten Halfpipe fahrt ein kleiner Junge mit seinem Dreirad. Drumherum spielen zwei größere Kinder nachlaufen. Die Mutter sitzt entspannt dabei. Im Hintergrund leuchtet die neue Skateranlage in der Sonne. Es ist Pause an der nahe gelegenen Gemeinschaftsschule. Grüppchen Jugendlicher schlendern über Wege und Wiesen. Auf dem großen freien Platz in Nähe der Halfpipe und hinter dem großen Betonkreisel soll es bald was Neues geben. Hier wird ein Mehrgenerationen-Spielplatz entstehen.