Was die Stadtverwaltung dagegen tun will Mehr Kinder, aber keine Kinderärzte – was ist los in Neunkirchen?

„Wir haben ein super Formel-Eins-Auto, aber niemanden, der es fährt“, drückt es Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) bildlich aus. Das Auto ist die leerstehende Kinderarzt-Praxis in der Goethestraße, der fehlende Fahrer ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin. 2013 waren es drei Kindermediziner, die sich die pädiatrische Gemeinschaftspraxis teilten, seit Ende 2023 stehen die Räume leer. Ein Arzt hat sich in Furpach, einer in Illingen, einer in St. Ingbert niedergelassen. Seitdem ist die pädiatrische Praxis im Zentrum am Boxberg die einzige in der Innenstadt. Die Anzahl an Kinderärzten sank von fünf auf zwei, und das bei steigender Zahl an Kindern im Alter bis 14 Jahren. Seit 2014 hat sich diese, Stand 2024, um 1000 Kinder erhöht, auf rund 3600. „Es passt schlichtweg nicht zusammen, dass die Zahl der Kinder zunimmt und die Zahl der Kinderärzte abnimmt“, sagt Aumann.