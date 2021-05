Volkshochschule Neunkirchen : Meditativer Spaziergang für Frauen

Neunkirchen Am Samstag, 5. Juni, 14 bis 16 Uhr bietet die Volkshochschule Neunkirchen einen meditativen Spaziergang für Frauen an. Der Spaziergang ist eine wunderbare Möglichkeit, sich eine Auszeit zu gönnen und sich selbst in der Natur etwas Gutes zu tun, heißt es in der Pressemitteilung.