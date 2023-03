Maximilian-Kolbe-Schule in Wiebelskirchen Solidarität mit Kindern in aller Welt

Die Solidaritätsaktion der Maximilian-Kolbe-Schulen „Kinder helfen Kindern“ feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Bereits seit 1983 sammelt die Schulgemeinschaft Spenden für hilfsbedürftige Kinder in aller Welt. Auf diesem Wege kamen in den vergangenen vier Jahrzehnten bereits mehr als 430 000 Euro zusammen. In diesem Jahr weht ein frischer Wind durch die Aktion. Während die Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule zuvor von Haus zu Haus zogen, um Spenden zu sammeln, findet nun am 23. Juni erstmals ein großer Spendenlauf statt. Sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch ihre Familien und Freunde sind geladen, daran teilzunehmen. Der traditionelle Hungermarsch wird abgelöst durch eine moderne Spendengala. Neben musikalischer Unterhaltung und Essen erwartet die Gäste auch eine spannende Versteigerung verschiedener Einzelstücke, die von saarländischen Prominenten zur Verfügung gestellt werden.