Wieder Konzerte in der Gebläsehalle : Erinnerung an Susan Weinert zum Neustart

Martin Weinerts Rainbow-Trio beim „Neustart“ der Kultur im Club Gebläsehalle in Neunkirchen. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Neunkirchen Martin Weinert Rainbow Trio gibt in der Gebläsehalle ein besonderes Konzert. Mit Wehmut und Zuversicht auf bessere Zeiten.

Von Carolin Merkel

Mit einem Konzertbesuch ist es scheinbar so wie mit dem Fahrradfahren – einmal erlernt, verliert sich das Können nicht mehr. Jedenfalls bewiesen das die Konzertgäste in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen am vergangenen Freitagabend auf eindrucksvolle Weise. Mit Vorfreude Platz nehmen, dazu ein Gläschen Wein oder Bier bestellen, das Kaltgetränk mit der Musik zusammen genießen, immer wieder Beifall spenden und am Ende frenetisch eine Zugabe fordern – all das funktionierte wie immer. Und doch war alles ein wenig anders, vielleicht sogar ein wenig fremd. Denn lange sieben Monate musste der Club Gebläsehalle pausieren – diesmal nicht über Sommer, wo es die Menschen sowieso eher zu Open-Air-Konzerten zieht. Von Anfang November 2020, als Nino Deda auf der Neunkircher Bühne stand, bis zum vergangenen Freitag – somit in der Zeit über Winter, der Hochsaison für Kultur in den Sälen, fanden keine Konzertveranstaltungen mit Publikum in der Gebläsehalle statt.

Auf den Freitag vor Pfingsten, erzählte Markus Müller, Geschäftsführer der Neunkircher Kulturgesellschaft, hatte das Team um Klaus Braße und Tim Masson spekuliert. Und es hat funktioniert: Statt Bundesnotbremse ist im Landkreis wieder das Saarland-Modell am Start. Das lässt Live-Kultur zu. „Wir haben einen Stufenplan erarbeitet, der 30 bis 230 Gäste je nach Bestuhlung zulässt. Dabei bleiben die Abstände gewahrt, die Masken müssen während des gesamten Aufenthalts aufbehalten werden. Die Gäste sitzen wie in der Gastronomie maximal mit zwei Haushalten an einem Tisch“, erläuterte Müller.

Mit all diesen Hygienemaßnahmen hatte der Veranstalter bereits im Herbst beim Club Gebläsehalle gute Erfahrungen gemacht. Jetzt kamen die Schnelltests als weitere Sicherheit hinzu. „Wir ziehen da alle an einem Strang, bei uns ist jeder getestet – im Publikum, auf und hinter der Bühne“, betonte Müller. Zum Neustart am Freitag, der mit gerade mal einer Woche Vorlauf stattfand, waren rund 70 Gäste gekommen. „Viele von ihnen hatten bereits Karten zu dem Konzert, das mehrfach verschoben wurde, einige Karten wurden in dieser Woche verkauft“, erzählte Masson. Die ganze Zeit über, betonten die drei, waren sie stets optimistisch, auch wenn ein Flyer mit einem geplanten Programm kurz vor dem Druck gestoppt werden musste.

„Wir haben immer geschaut, was ist trotz Pandemie möglich“, sagte Masson – dazu gehörten auch Streaming-Konzerte, die gut beim Publikum ankamen. Dann ertönte zu ersten Mal an diesem Abend der Gong. Er machte auf seine Weise bewusst: Heute Abend würde es endlich wieder losgehen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Markus Müller, der sichtlich hocherfreut über die Gäste im Saal war, hatten die drei Akteure auf der Bühne das Wort. Und eins steht außer Zweifel: Das Martin Weinert Rainbow Trio mit Weinert am Bass, Sebastian Volz am Piano und der wundervollen französische Violinistin Héloïse Lefebvre aus Paris, passte perfekt zum „Neustart“ der Kultur. Das Trio war angetreten, um das musikalische Erbe der im März 2020 viel zu früh verstorbenen Susan Weinert, zu präsentieren.

Natürlich war da Wehmut – denn gerade Susan Weinert stand und steht für ihre Heimatstadt als musikalische Größe. Dennoch hatte der Konzertabend viel von Zuversicht. Da war Martin Weinert, der von den letzten Tagen seiner Frau erzählte, sie auf der Bühne lebendig werden ließ – mit Worten, vor allem aber mit der wundervollen Musik und seiner ansteckenden Spielfreude.