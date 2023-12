"Doppelpass" zu Gast in Neunkirchen Mario Basler spottet über 1. FC Saarbrücken und lobt SV Elversberg

Es gibt einen Ort, an dem das gedankenlose Um-sich-Werfen mit Fußball-Floskeln bestraft wird: Beim „Doppelpass“ schluckt das Phrasenschwein für jeden Spruch der Kategorie „Das Runde muss ins Eckige“ bares Geld. So ist das Tradition bei der seit 28 Jahren laufenden Talk-Sendung im Fernsehen. Und natürlich auch bei der Live-Variante des Formats, das am Montag in der Neunkircher Gebläsehalle Station machte.