Verkaufsoffener Sonntag Neunkirchen lädt am 29. Oktober zum verkaufsoffenen Mantelsonntag ein

Der Mantelsonntag ist ein inoffizieller Festtag, der in vielen Städten Deutschlands begangen und gefeiert wird. Er hat seinen historischen Ursprung darin, dass in vergangenen Jahren am Sonntag vor Allerheiligen das Volk vom Lande in die Städte kam, um einen neuen Mantel für die kalte Jahreszeit zu besorgen.