Verkaufsoffener Sonntag in Neunkirchen : Neunkirchen lädt zum Mantelsonntag ein

Mantelsonntag in Neunkirchen. Foto: Jörg Jacobi

Neunkirchen Am Sonntag, 30. Oktober, findet in Neunkirchen der traditionelle verkaufsoffene Mantelsonntag statt. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit. Rund 140 Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten und machen Neunkirchen so zur Shopping-Metropole der Region.