Krieg in der Ukraine : Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg

Mahnwache für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Stummplatz in Neunkirchen. Foto: Heike Jungmann Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Das Neunkircher Forum für Freiheit, Demokratie und Antifaschismus ruft auch in dieser Woche zu einer Mahnwache auf: am Donnerstag, 6.Oktober, von 17 bis 18 Uhr, auf dem Stummplatz in Neunkirchen.