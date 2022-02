Neunkirchen : Mahnwache für Frieden auf dem Stummplatz

Menschenrecht auf Frieden· steht auf dem Transparent, das Demonstranten vor dem Brandenburger Tor halten. Gesellschaft Kultur des Friedens ruft zur friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts auf. Symbolfoto: Annette Riedl/dpa Foto: dpa/Annette Riedl

Neunkirchen Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine rufen das Neunkircher Forum für Freiheit, Demokratie und Antifaschismus spontan zu einer Mahnwache an diesem Freitag, 25. Februar, 13 Uhr, in Neunkirchen auf dem Stummplatz auf. „Wir fordern alle an dem Konflikt Beteiligten auf: Nieder mit den Waffen, zurück an den Verhandlungstisch!

“ Mit der erneuten Verschärfung der Spannungen zwischen der NATO, Ukraine und Russland werden mit den „Errungenschaften der Entspannung und deren historische Lehren missachtet“. Nach dem Gespräch des Bundeskanzlers Olaf Scholz mit Präsident Putin gab es wieder Hoffnung und bekanntlicherweise stirbt die Hoffnung zuletzt.

„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts“ (Willy Brandt), teilt Georg Jung für das Neunkircher Forum mit.