Tennis-Oberliga : Oberliga-Tennis beim TuS im Doppelpack

Aiva Schmitz startet mit dem TuS Neunkirchen am Sonntag in die neue Saison. Vorher krönte sie sich aber noch zur Saarlandmeisterin. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Neunkirchen Für Männer und Frauen des TuS Neunkirchen steht an diesem Sonntag am Biedersberg der Auftakt in der Tennis-Oberliga auf dem Programm. Die Teams starten mit unterschiedlichen Zielsetzungen in die Runde. Die TuS-Frauen gehen nach den Saarlandmeisterschaften mit viel Rückenwind in die Saison.