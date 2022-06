Mädchenfest in Neunkirchen : Mädchenfest im Schiffweiler Jugendzentrum

Hip-Hop-Kids Esther (l) und Sina (r) Schmitt (am 9.2.1998) sind begeisterte Hip-Hop-Taenzerinnen. Gemeinsam mit acht- bis zwoelfjaehrigen Maedchen aus fast ganz Franken trainieren sie allwoechentlich in der Schule fuer Tanz und Percussion, "Body and Soul", in Bamberg. Unter der Leitung von Dany Rueger hat sich die Schule in den letzten Jahren zur ersten Addresse in Sachen Hip-Hop entwickelt. Die jungen Taenzerinnen sind oft die Attraktion auf Modeschauen, und sie hoffen, einmal bei der im April stattfindenden Tournee von Janet Jackson mit ihrem Idol auf der Buehne stehen zu koennen. dpa Junge Hüpfer Das Homburger Mädchenatelier des Arbeitskreises „Mädchenarbeit im Saarpfalz-Kreis“ bietet mit zahlreichen Kursen jungen Damen zwischen zehn und 15 Jahren eine Menge Abwechslung. Das macht nicht nur Spaß, sondern erweitert auch den Horizont. Der gerade erst über die Bühne gegangene HipHop-Kursus etwa war ein voller Erfolg. Dabei standen die Homburger Mädchen einer erfolgreichen HipHop-Gruppe aus Franken (Foto) in nichts nach. FOTO: DPA Foto: dpa/Wolf-Dietrich Weissbach