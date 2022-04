Löwenzahn : Freuen auf die Bettsäächer-Saison

Kreis Neunkirchen Löwenzahn oder auch Bettsäächer ist gesund und lecker. Aber auch als Bienenweide ist die gelb blühende Frühjahrsblume wichtig.

In diesem Jahr ist er etwas später dran, oft leuchteten schon Anfang, Mitte April die gelben Blüten des Löwenzahns in Wiesen und am Wegrand. Und, wenn man ihn lässt, auch an Gartenwegen, Treppen und Gehwegen. Was des einen Freud‘, ist des anderen Leid: „Unkraut! raus damit“, rufen die einen, wenn sich die unverwüstlichen gelben Blumen durch die Steine in der Garageneinfahrt kämpfen. „Lecker, endlich wieder Bettsäächer-Salat!“, freuen sich die anderen.