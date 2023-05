Löschbezirk Wiebelskirchen Feuerwehr Wiebelskirchen wird 130

Die Freunde historischer Feuerwehrfahrzeuge sollten sich schon einmal den 1. Juli vormerken. Als einer der Höhepunkte der Jubiläumstage findet an diesem Samstag ein großes Oldtimertreffen statt. Dabei geht es aber nicht etwa um die Mitglieder der Alterswehr, sondern um Feuerwehrautos, die schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. „Rund ein Dutzend“ alter Fahrzeuge aus dem südwestdeutschen Raum werden am Samstagmorgen am Feuerwehrgerätehaus in der Eichendorffstraße erwartet, kündigen Rosario Calla und Kevin Kolmen vom Löschbezirk Wiebelskirchen im SZ-Gespräch an.