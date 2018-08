Neunkircher Plättchesdohle wohl Ende der Woche offen

Diese Meldung wird die Autofahrer aus Neunkirchen und Umgebung riesig freuen: Die Baustelle Plättchesdohle steht endlich vor dem Abschluss. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) teilt mit, die Strecke könne „voraussichtlich im Laufe des kommenden Freitags, 31. August, für den Verkehr geöffnet werden“. Demnach laufen seit diesem Montag die abschließenden Asphaltarbeiten. In drei Lagen werden unter den Bahnbrücke insgesamt 22 Zentimeter Asphaltschichten eingebaut, so der LfS. Die Fahrbahn des angrenzenden Kreuzungsbereichs Königsbahnstraße - Peter-Neuber-Allee wird zweilagig neu aufgebaut. Dann folgen die Fahrbahnmarkierung, der Aufbau der neuen wegweisenden Beschilderung und der Einbau der Induktionsschleifen für die Lichtsignalanlage.

Am Freitag soll dann alles startklar sein, das Nadelöhr in den Neunkircher Verkehrsbeziehungen endlich wieder in Dienst zu nehmen. Beim Abbau der Verkehrssicherung und kleineren Restarbeiten am Fahrbahnrand im Laufe der darauffolgenden Woche seien keine nennenswerten Verkehrsstörungen auf der Straße zu erwarten. Die Umleitung für den Rad- und Fußgängerverkehr muss aus Sicherheitsgründen bis zum Abschluss der Restarbeiten und zur Räumung der Baustelle aufrecht erhalten werden.

Die Plättchesdohle war im April vergangenen Jahres gesperrt worden. Der Kanal unter der Straße, durch den der Sinnerbach fließt, war marode. Ursprünglich ging der Landesbetrieb von einer Sperrung für etwa ein Jahr aus.