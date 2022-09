Bergmannspfade : Von Hartfüsslern und Ranzenmännern

Wemmetsweiler Thomas Fläschner präsentiert sein Buch „Bergmannspfade - Arbeitswege der Bergleute im Saarrevier“ am Sonntag, 18. September, 17 Uhr, im kleinen Kuppelsaal im Rathaus Wemmetsweiler.

Tausende von saarländischen Bergleuten gingen über Jahrzehnte auf Bergmannspfaden zu ihrer Arbeit, auch zu den Gruben in der Nähe von Merchweiler. Später durchzogen unzählige Buslinien der Saarbergwerke das Land. Vielen Saarländerinnen und Saarländern sind Erzählungen der Eltern und Großeltern über den oft beschwerlichen Arbeitsweg der Bergleute noch in Erinnerung.Zu diesen Themen hat nun Autor Thomas Fläschner ein reich bebildertes und gründlich recherchiertes Buch mit dem Titel „Bergmannspfade“ veröffentlicht. Darin macht sich der Bibliothekar und Wahlsaarländer auf die Suche nach den Spuren der „Arbeitswege der Bergleute im Saarrevier“, wie es im Untertitel des Buches heißt.Ausführlich schildert Thomas Fläschner die wirtschaftlichen, sozialen und verkehrsgeographischen Zusammenhänge der Bergmannspfade, deren Erkundung ihn in Orte des Saarlandes gebracht haben, die ihm bislang unbekannt waren.Er erklärt die Begriffe „Hartfüssler“ und „Ranzenmänner“, schildert die Mühen des Gehens von und zur Arbeit, wirft einen Blick in die Wirtshäuser am Rande der Pfade und zeichnet den Wandel des Arbeitsweges mit beginnender Motorisierung auf.Dank vieler überlieferter Anekdoten, historischer Aufnahmen und Karten ist das Buch lebendig und insbesondere zehn Jahre nach Beendigung des Saarbergbaues lesenswert für ein breites Publikum. Das Buch umfasst 144 Seiten mit 87 zum Teil historischen Fotos in schwarz/weiß und Farbe, alte Karten, Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen und ein ausführliches Literaturverzeichnis.