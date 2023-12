Lesung in Kohlhof Vom Ausloten weiblicher Rollenbilder

Selten wird man optisch so zu einem Veranstaltungsort hingezogen wie an dunklen Winterabenden ins „Evi“. Fast leuchtturmartig grüßt das ungewöhnliche Gebäude mit seinem orangen Licht jeden, der aus Richtung Furpach die Niederbexbacher Straße befährt. Vor acht Jahren entwidmet, gehört die unter Denkmalschutz stehende Dreieckskirche zum Firmensitz der Voltmer Immobilien & Beratung GmbH. Eine der beiden spitzen Giebelwände ist voll verglast. So strahlt das wohlig-warme Licht des holzvertäfelten Innenraums nach draußen. Seit zwei Jahren veranstaltet die Firma Voltmer hier Konzerte, lädt zu After-Work-Partys und Yoga-Stunden und stellt das Objekt für Tauf- und Geburtstagsfeiern zur Verfügung. Der jüngste Coup: „Die Kreisstadt Neunkirchen hat Evi in die Reihe der offiziellen Trauorte aufgenommen“, teilte Gastgeberin Birgit Pack-Voltmer mit (E-V-I steht für Events Voltmer Immobilien).