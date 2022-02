Lesung in Neunkirchen : Lesung mit Frank P. Meyer in der Buchhandlung König

Frank P. Meyer Foto: Meyer Foto: Frank P. Meyer

Neunkirchen „Wir starten den Versuch, wieder live Literatur in der Buchhandlung anzubieten“, teilt die Buchhandlung Bücher König in Neunkirchen mit. Am Freitag, 18. Februar, um 19 Uhr präsentiert der saarländische Autor Frank P. Meyer seinen neuen Roman „Vom Ende der Bundeskegelbahn“, erschienen im St. Ingberter Conte Verlag, in der Buchhandlung Bücher König, Bahnhofstraße 43, in Neunkirchen.

Wang Fei hat Großes vor im Hunsrück. Mit einem untrüglichen Gespür für die Bedürfnisse seiner Landsleute im fernen China schickt er sich an, „Wangs Welthandel“ zu einem blühenden Unternehmen zu machen. Ein Globalisierungsroman um eine verschworene Dorfgemeinschaft, deren Lebensentwürfe durch die Konfrontation mit dem Fremden gehörig durcheinandergeraten. Der Hunsrück goes global…