Let’s Dance-Star Mathias Mester liest in Neunkirchen „Ich als Bachelor, das wäre auch was“

Ob er in einem Kleidergeschäft schon mal diskriminiert wurde? Die Frage aus dem Publikum richtet sich an den 1,42 Meter großen, oder, korrekterweise, ziemlich kleinen Mann, der die Bühne auf und ab geht: Mathias Mester. Nach kurzem Nachdenken meint der Ex-Leichtathlet: „Nee.“ Allerdings sollte er Geld dafür bekommen, so wie er in den viel zu langen Hosenbeinen stets zum Spiegel schlurft. „Danach ist der Boden astrein poliert.“ Sagt’s und strahlt wieder sein „charmantes Schlitzohr“ (das sagt seine Mutter über ihn)-Lächeln, mit dem er seit anderthalb Stunden die Zuhörer um den Finger wickelt.