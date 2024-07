Mutiges Thema im Sommer Brillant auf dem Eis und in der Politik

Angela war am 22. August 1892 als Tochter des Amtsgerichtsekretärs Theodor Friedrich Eberhard Stratmann und dessen Frau Mathilde Buschhausen in Neuss auf die Welt gekommen. „Sie wuchs behütet in einem katholisch geprägten, bürgerlichen Haushalt auf.“ Nach ihrer Reifeprüfung 1911 in Köln-Ehrenfeld arbeitete Angela ab 1913 in Neuss als Lehrerin. „Nebenbei bemerkt, war sie eine brillante Schlittschuhläuferin“, flocht Kuhn ab und zu kleine Anekdoten am Rande ein. Zunehmend interessierte sich Angela für sozialpolitische Fragen, unterstützt durch ihren Freund und späteren Ehemann, den bekannten Sozialdemokraten Max Braun.