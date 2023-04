Aus dem Kreis Neunkirchen Heute ist Regenbogen-Tag

Beim Aprilwetter ist alles dabei. Regen, Graupel, Schnee und Sonne. Und besonders schön wird es, wenn sich Regen und Sonne vermischen und es zu einem Regenbogen kommt wie hier bei der katholischen Kirche in Landsweiler-Reden, schreibt Petra Heidemann. Übrigens: Heute ist der „Finde einen Regenbogen“-Tag. Jedes Jahr wird er am 3. April in den USA gefeiert. red/Leserfoto: Heidemann